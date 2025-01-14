İzmir Bornova Belediyesi’nin Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlediği Arıcılık Eğitimi başladı. Katılımcıların bilinçli ve sürdürülebilir arıcılık yapmalarını teşvik eden eğitim sonunda, kursiyerlere arı kovanı ve arıcılık malzemeleri hediye edilecek. Bornova’da Başkan Ömer Eşki liderliğinde, son bir yılda sertifikalı ana arı yetiştiriciliği eğitimi, bal dağıtımı ve lavanta ekimi gibi projelerle arıcılığın geliştirilmesi için önemli adımlar atıldı.İZMİR (İGFA) - 9. kez düzenlenen Arı Yetiştiriciliği Eğitimi, Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’nde başladı. Üç ay sürecek bu kapsamlı eğitim, Ziraat Yüksek Mühendisi Üzeyir Karaca tarafından veriliyor. Eğitim, arıcılığa ilgi duyan vatandaşlara hem teorik hem de pratik bilgiler sunarak bilinçli ve sürdürülebilir bir arıcılık anlayışı kazandırmayı hedefliyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, başlangıçlarını kolaylaştırmak amacıyla arı kovanı ve arıcılık malzemeleri ile desteklenecek.

Başkan Eşki: "Doğa ve yerel üretim önceliğimiz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, belediye olarak doğayı koruma ve yerel üretimi destekleme misyonuyla arıcılık gibi projelere büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Doğanın en önemli işçileri olan arıların korunması, sürdürülebilir tarım ve doğa dostu üretim için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu nedenle arıcılığı teşvik ederek hem yerel ekonomiye hem de çevremize katkı sağlamayı sürdüreceğiz" diye konuştu.