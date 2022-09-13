İzmit Belediyesi’nin düzenlediği doğa yürüyüşü, bu ay Mecidiye Mahallesi’nde devam etti.

İzmit Belediyesi’nin düzenlediği doğa yürüyüşü, bu ay Mecidiye Mahallesi’nde devam etti.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün İzmit’in köylerinin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü Bizim Köy Doğa Yürüyüşü bu ay Mecidiye Mahallesi’nde devam etti. Spor İşleri Müdürlüğü ekipleri, yürüyüşe kalabalık bir grup ile birlikte katıldı. Mesire alanları, değirmen, çayırlar, dere geçişleri, ormanları gezen yürüyüş ekibi hem spor yaptı hem de doğanın tadını çıkardı.