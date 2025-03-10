Manisa’da bir kayısı bahçesinde yapılan budama sırasında ağacın dalları arasına özenle yapılmış bir kuş yuvasını gören bahçe sahibi ve işçiler yuvaya dokunmadan çalışmalarına devam etti.

Gediz Ovası’nın bereketli toprakları, her yıl olduğu gibi bu yıl da hasat öncesi hummalı bir çalışmaya sahne oluyor. Üzüm bağları, meyve bahçeleri budanıyor; ağaçlar, daha güçlü filizler verebilmek için özenle şekillendiriliyor. Ancak bazen, doğanın sunduğu sürprizler bu rutin çalışmalara bambaşka bir anlam katıyor.

Manisa’da bir kayısı bahçesinde, budama işlemi sırasında işçilerin karşılaştığı bir görüntü yürekleri ısıttı. Ağaç dallarının arasına özenle yerleştirilmiş minik bir kuş yuvası, budama yapılırken aynı şekilde korundu. O anlar ise Manisalı fotoğrafçı Oktay Karaduman tarafından fotoğrafladı.

Bahçenin sahibi Musa Akçay ve budama yapan işçiler, bir an bile tereddüt etmeden o yuvaya dokunmadan işlerine devam etti. Kendileri için doğanın sadece meyve veren ağaçlardan ibaret olmadığını ve o ağaçlarda yaşam bulan, sabahın erken saatlerinde ötüşleriyle insan ruhuna huzur veren kuşların da bu büyük döngünün bir parçası olduğunu kaydeden Musa Akçay, "Doğada yaşayan ve seher vaktinde öterek bizleri şenlendiren kuşların yuvasına zarar vermek istemedik. İnşallah vakti geldiğinde yuvasına döner, biz de o anı görmenin mutluluğunu yaşarız." dedi.