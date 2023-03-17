Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı’nda etkili olan yağmur yerini kar yağışını bıraktı.

Her mevsim binlerce doğaseveri ağırlayan Abant Gölü Milli Parkı’nda sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışıyla birlikte yeşil alanlar beyaza büründü. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan milli parkta yeşil alanların kar ile kaplanması güzel görüntüler oluşturdu. Doğaseverlerin uğrak yeri olan Abant, eşsiz kar manzarasıyla misafirlerini bekliyor.