Önemli kaya resimleri ile tarih öncesi dönemlere ev sahipliği yaptığı bilinen Latmos’ta her geçen yeni kaya resimleri bulunurken, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Arkeoloji Müzesi’ne çağrıda bulunarak müzede Latmos köşesi oluşturulmasını talep etti.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve adeta açık hava müzesi özelliği taşıyan Aydın, her geçen gün cazibesini artırmaya devam ederken, doğal güzellikleri ve tarihi yapısıyla dikkat çeken yerlerden olan Latmos dağları da tarihin gizemini keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin rotasına giriyor. Bölgenin korunması ve tarihi öneminin ortaya çıkarılması adına yürütülen araştırmalar da hız kesmezken, Latmos’un sahip olduğu önemli kaya resimleri de tarih öncesi dönemlere ışık tutuyor. Alman Arkeolog Dr. Anneliese Peschlow tarafından 1994 yılında keşfedilen ve Batı Anadolu’da bilinen ilk tarih öncesi kaya resimleri olma özelliği taşıyan Karadere kaya resimlerinin önemine dikkat çeken Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ise Aydın Arkeoloji Müzesi’ne çağrıda bulundu. Müzede il genelindeki birçok tarihi eserin bir arada sergilenmesinin ve korunmasının önemli olduğunu ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, müze içerisinde Latmos’a ait bir bölümün olmadığını ve 8 bin yıllık kaya resimlerinin sergilendiği bir köşenin yapılmasını talep etti.

Bugüne kadar bulunan yeni resimlerle birlikte sayıları 200’e ulaşan, konu ve üslup açısından benzersiz özelliklere sahip Latmos kaya resimlerini tanıtmak için bir köşenin olmasının gerektiğini belirten Sürücü, “Muhteşem eserlerin bulunduğu müzede üzüldüğümüz tek konu, bölgemizin en eski tarihinin bulunduğu ve Aydın turizminin önde gelen destinasyonlarından biri haline gelecek olan Latmos(Beşparmak) Dağları ile ilgili, müzenin arka duvarında yağlı boyayla çizilmiş bir dağ resmi ve okunması pek mümkün olmayan birkaç satır yazı oldu. Latmos’un bünyesinde barındırdığı olağanüstü özellikleri bir yana, müzenin içinde sadece tarih öncesi resimlerin sergilendiği bir köşe dahi yapılsa, müzeye gelen ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken yerlerden biri haline gelir ve bu konuda herkes bilgi sahibi olabilir. Böyle bir düşünce oluşursa biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bu konuda müze müdürlüğüne başvuruda bulunacağız” dedi.