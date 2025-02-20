Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (EKODOSD) Çarşamba Söyleşileri’nde bu hafta zeytin ve zeytinyağında doğru bilinen yanlışlar anlatılırken, doğaseverler zeytinyağı tadımı yaptı.

Aydın’da tarihin ve ekosistemin korunması adına önemli çalışmalar yürüten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), ‘Çarşamba Söyleşileri’ne aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede düzenlenen söyleşinin bu haftaki konusu ise "Zeytinyağını doğru anlamak" oldu. Söyleşilerin bu haftaki konuğu ise Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli Başkanı olan Yusuf Küçük oldu. Küçük, Türkiye’deki zeytin hasat durumu, yetiştiricilik, dünyada ve Türkiye’deki son teknolojik gelişmeler, fabrikalardaki yağ sıkımları ve teknikleri, diğer ülkelerle karşılaştırılması, yaşanan zorluklar, yağ kalitesinde nelerin kaybedildiği, zeytinyağı nasıl saklanmalı, üretimden tencereye kadar olan doğru ve yanlış olarak bilinenleri anlattı.

Her hafta gerçekleştirilen söyleşilerin devam edeceğini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, söyleşi ile ilgili yaptığı açıklamada "Çarşamba Söyleşileri’nin bu haftaki konuğu Kimya Yüksek Mühendisi ve profesyonel turist rehberi Yusuf Küçük oldu. Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli Başkanı olan Yusuf Küçük ‘Zeytinyağını Doğru Anlamak’ konulu bir sunum gerçekleştirdi. Doğru olarak bilinen yanlışların anlatıldığı sunumdan sonra farklı bölgelerde ve değişik zeytinlerden elde edilen zeytinyağlarıyla tadım eğitimi yapıldı" ifadelerine yer verdi.

Yapılan sunumun ardından konukların sorularını da yanıtlayan Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli Başkanı olan Yusuf Küçük’e, Prof. Dr. Figen Yıldız tarafından EKODOSD’un teşekkür belgesi takdim edildi.