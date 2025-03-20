Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (EKODOSD) Çarşamba Söyleşileri’nde bu hafta onarıcı tarım uygulamalarını deneyerek zeytin yetiştirme ve zeytinyağı ile sofralık zeytin üretme konuları anlatıldı.

Aydın’da tarihin ve ekosistemin korunması adına önemli çalışmalar yürüten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), ‘Çarşamba Söyleşileri’ne aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede düzenlenen söyleşinin bu haftaki konusu ise "Zeytinlikte onarıcı tarım uygulamak" oldu.

Söyleşilerin bu haftaki konuğu ise zehirsiz tarım üzerine araştırmalar yapan Demet Atınç oldu. Onarıcı tarım uygulamaları deneyerek zeytin yetiştirmeye ve zeytinyağı ile sofralık zeytin üretmeye başlayan Atınç, "Zeytinlikte Onarıcı Tarım Uygulamak" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Her hafta gerçekleştirilen söyleşilerin devam edeceğini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, söyleşi ile ilgili yaptığı açıklamada "Çarşamba Söyleşilerinde bu hafta Demet Atınç konuğumuz oldu. Görsel iletişim tasarımı bölümünde akademisyen olarak çalışırken istifa ederek zehirsiz tarım üzerine araştırmalar yapan Demet Atınç ’Zeytinlikte Onarıcı Tarım Uygulamak’ konulu bir sunum gerçekleştirdi. Kuşadası’nda doğallığını büyük ölçüde koruyan Caferli Köyü’ndeki zeytin çiftliğine ortak olup, onarıcı tarım uygulamaları deneyerek zeytin yetiştirmeye ve zeytinyağı ile sofralık zeytin üretmeye başladı. Caferli Köyü’ndeki zeytinlikte uyguladıkları onarıcı tarım yöntemlerinden bahsetti. Kısa süre içinde topraktaki organik madde miktarını nasıl arttırdıklarını ve denedikleri zehirsiz tarım şekillerini örneklerle anlattı.

Bunların başında toprak erozyonunu önlemek, karbon gömmek için yeşil gübreleme yapmak, toprağı sürmeden örtülü toprak oluşturmak için otları biçerek toprak üzerinde bıraktıklarını, kaolin uygulaması, kompost ve yaprakları gübre ve malç olarak kullandıklarını söyledi. Yapılan çalışmalar sonucunda zeytinlikte ekosistemin canlandığını, canlı türlerinin arttığını belirtti" ifadelerine yer verdi.

Yapılan sunumun ardından konukların sorularını da yanıtlayan Demet Atınça’a, EKODOSD Yönetim Kurulu Üyesi Bilgesu Şamiloğlu tarafından EKODOSD’un teşekkür belgesi takdim edildi.