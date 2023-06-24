Kartepe Kuzuyayla’da doğaseverler, uzman eğitmenler eşliğinde bitki, kuş, kelebek gibi türlerin fotoğraflarını çekerek kayıt altına aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Doğa Kocaeli” etkinliklerinden "Tür Say" bu yıl Kuzuyayla’nın doğasında gerçekleştirildi. Doğaseverlerin rehberler eşliğinde gözlem yaptığı etkinlikte katılımcılar bitki, kuş, kelebek gibi türlerin fotoğraflarını çekerek kayıt altına aldı. Alanında uzman eğitmenler ve doğa rehberleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte gelen gruba ilgi alanlarına göre gözlem yapabilecekleri dürbünler, böcek gözlem kutuları ve büyüteçler verildi. 100’ü aşkın doğasever, canlıları daha yakından tanıma fırsatı buldu. Kuzuyayla’nın çeşitli bölgelerinde baştankara, taskuşu, cutre, karatavuk, yeşil çıvgın, ağaç incirkuşu, kuzgun, kızıl sırtlı örümcek kuşu, yeşil ağaçkakan gibi önemli kuş türleri kayda geçirildi. Ayrıca çekirge, misket böceği, atalanta kelebeği, mavi kelebek ve çeşitli eklembacaklılar da Kuzuyayla türlerine eklendi. Kuzuyayla’nın florasını keşfetmeye çıkan doğaseverler, Kuzuyayla’nın florasında ilk kez Tiryal Mavişi kaydetti. Bunun yanı sıra iki endemik tür olan Uludağ Göknar’ı ve Göknar Sığırkuyruğu‘da keşfedilerek Kuzuyayla türlerine eklendi. Gerçekleştirilen mantar keşfinde ise karaebişke, köygöçüren, tellice, bal mantarı, kükürt öbeği, russula, çayır mantarı, puf mantarı, şemsiye mantarı, mavi cincile, sığır dili, borazan ve kazayağı türleri gözlemlenen türlerden oldu. Kuzuyayla’nın renkli florasına şahit olan ziyaretçiler için de oldukça bilgilendirici bir etkinlik gerçekleştirildi.