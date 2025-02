Haftasonu rotasını antik dünyanın önemli kentlerinden olan ve Karya döneminin başkenti olarak bilinen Muğla’nın Milas ilçesine çeviren Aydınlı doğaseverler, rehber eşliğinde bölgeyi adeta yeniden keşfetti.

Aydın’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin korunması adına önemli çalışmalar yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (EKODOSD) her hafta düzenledikleri gezi turlarının bu haftaki durağı Muğla’nın Milas ilçesi oldu. Antik dönemde Karia’nın başkenti olan Milas’a giden Aydınlı doğaseverler, ilk olarak evlerin arasında kalan içinden yol geçen tarihi Baltalı Kapıyı ziyaret etti. Profesyonel turist rehberi Hakan Bahçecioğlu’ndan Milas’ın tarihteki yerini ve mitolojik hikayelerini yerinde dinleyen doğaseverler, Baltalı Kapı’nın güney yüzündeki kilit taşı üzerinde antik çağlarda "Labrys" olarak adlandırılan çift yüzlü balta kabartmadan ismini aldığını öğrendi.

Her zaman olduğu gibi doğa ve kültür gezilerinin devam edeceğini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, gezi ile ilgili bilgi vererek "Baltalı Kapı’nın antik dönemde Zeus Labrandos Festivali’nin geçtiği güzergah üzerinde bulunduğunu ve kentin kuzey kapısı olduğunu, Hıristiyanlık devrinin başlarında şehrin doğusundaki dağlardan su getiren kemerlerin kapıya bağlandığını öğrendik. Bir soygun sonucunda açığa çıkarılarak arkeoloji dünyasının gündemini oturan Hekatomnos’un mezarının bulunduğu Uzunyuva olarak bilinen arkeopark alanındaki çıkarılan eserleri inceledik. Milas’ın ünlü halı ve kilimlerini gördük ve nasıl yapıldıklarıyla ilgili bilgiler aldık. Milas konaklarını gezerek ilginç baca sistemlerini inceledik. Orta Avrupa ve Akdeniz mimari özelliklerini sergileyen Milas’ın ünlü Macar Evlerini inceledik. İçinden Hamzabey çayının geçtiği, yarlarında sayısız mağaraların olduğu Gökçeler Kanyonu’nda bir yürüyüş gerçekleştirdik. Her taraf buz keserken, kanyonun özgün klimasında adeta bahar havasında, lalelerin içinde yürüdük. Her gittiğimizde gürül gürül akan Hamzabey çayının kış ayında olmamıza rağmen cılız bir şekilde aktığını üzüntüyle izledik. Yürüyüşümüzün bitiminde Gökçeler Köyünde bulunan kanyonun içinde bir doğa harikası olan İncirliin Mağarasına gezdik. Fosil mağaranın içindeki sarkıt, dikit ve sütunları inceledik" dedi.