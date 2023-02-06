Hafta sonu rotasını antik dünyanın önemli metropollerinden Efes’e çeviren Aydınlı doğaseverler, rehber eşliğinde bölgeyi adeta yeniden keşfedip, gizemli hikayelerini dinledi.

Hafta sonu rotasını antik dünyanın önemli metropollerinden Efes’e çeviren Aydınlı doğaseverler, rehber eşliğinde bölgeyi adeta yeniden keşfedip, gizemli hikayelerini dinledi.

Aydın’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin korunması adına önemli çalışmalar yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (EKODOSD) her hafta düzenledikleri gezi turlarının bu haftaki durağı Efes Antik Kenti oldu. Kışın en kötü mevsiminde bile yüzlerce yabancının ziyaret ettiği Efes’te, Celsus Kütüphanesi, dev tiyatro yapısı, Hadrianus Tapınağı, agoraları, hamamları, aşk evi, umumi tuvaleti, caddeleri, antik limanı ve antik mezarları gezen doğaseverler, hikayelerle de binlerce yıl öncesine gitti.

Her zaman olduğu gibi doğa ve kültür gezilerinin devam edeceğini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, gezi ile ilgili bilgi vererek “Hava şartlarının bozukluğuna, Kuşadası’nın yanı başına kadar düşen karlara aldırış etmeden, yağmur çamur dinlemedik, antik dünyanın en önemli metropollerinden biri olan Efes coğrafyasında bir etkinlik gerçekleştirdik bu hafta. Efes bölgesinin deneyimli rehberlerinden Hakan Bahçecioğlu’nun eşliğinde, bugüne kadar gezdiklerimizden daha farklı bir biçimde antik kentin hikayelerini dinleyerek gezdik. Kışın en kötü mevsiminde bile yüzlerce yabancının geldiği Efes’te; Celsus Kütüphanesi, dev tiyatro yapısı, Hadrianus Tapınağı, agoraları, hamamları, aşk evi, umumi tuvaleti, caddeleri, antik limanı ve antik mezarların hikayeleriyle binlerce yıl öncesine gittik. Konumu itibariyle pek bilinmeyen, antik ismi Marnas olan Dervendere Irmağı’nın geçtiği bir vadi üzerine yapılan olağanüstü güzellikteki Polio Su Kemeri’ni hayranlıkla izledik. Akdeniz Bitki Coğrafyasının en güzel örnekleriyle bezenmiş Bülbül Dağı’nın yükseltilerinde Meryem Ana Evi’ni ziyaret ettik. Rehberimiz Hakan Bahçecioğlu’ndan bölgenin gizemli hikayelerini dinledik. Bülbül Dağı’ndan aşağıya yürüyerek Acarlar köyüne indik. Daha sonra Selçuk içindeki mahallede evlerle iç içe geçen su kemerlerini inceledik. Yakın bölgemizdeki komşumuz olan Selçuk’un dünyaca ünlü kültür varlıklarını, doğal güzelliklerini ziyaret etmenin keyfini yaşadık” dedi.