Aydın’ın Kuşadası ilçesinde EKODOSD tarafından doğaseverlere, caretta caretta cinsi deniz kaplumbağaları hakkında sunum yapıldı.

Aydın’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin korunması adına önemli çalışmalar yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), Güzelçamlı Mahallesi’nde sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile doğaseverler yönelik anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Değirmen Park’ta düzenlenen etkinlikte, duyarlı vatandaşlara deniz kaplumbağaları hakkında sunum yapıldı. Yapılan sunumla deniz kaplumbağalarını tanıyan ve bilgilendirilen doğaseverler ise etkinlikten memnun kaldıklarına ifade etti.

Sunumda Aydın’da son yıllarda çoğalmaya başlayan yuvalarla ilgili bilgi verilirken, kumsala çıkan deniz kaplumbağaları ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler, yuvadaki süreç ve yavruların denize ulaşması da görsel olarak anlatıldı.

Etkinlik hakkında bilgi veren EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Kuşadası Güzelçamlı Şahika plajına caretta caretta cinsi iribaş bir deniz kaplumbağası yuva yaparak yumurtalarını bırakmıştı. Yuva alanı koruma altına alınarak yavruların çıkacağı günler sayılmaya başlandı. Güzelçamlı’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile, Değirmen Park’ta deniz kaplumbağalarıyla ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Güzelçamlı’da oturan duyarlı doğaseverlere, deniz kaplumbağaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Türkiye’deki yuvalama alanları ve Aydın bölgesinde son yıllarda çoğalmaya başlayan yuvalarla ilgili bilgi verildi. Kumsala çıkan deniz kaplumbağaları ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler, yuvadaki süreç ve yavruların denize ulaşması görsel olarak sunuldu. Şahika plajındaki yuva alanı için doğaseverler arasından gönüllüler oluşturuldu. Güzelçamlılı vatandaşlar Ağustos ayı sonunda çıkacak yavruları merakla bekliyor” dedi.