Yunusemre Belediyesi ve Manisa Bisiklet Platformu’nun katkılarıyla Aigai Antik Kenti’nde Doğa Yürüyüşü gerçekleştirildi. Yaklaşık 60 doğasever tarihi mekanda yürüyüş yaparken; Aigai’nin tarihi hakkında da bilgi sahibi oldu.

Yunusemre Belediyesi ve Manisa Bisiklet Platformu, doğaseverler ile beraber güzel bir etkinliğe imza atarak Aigai’de Antik Kenti Doğa Yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşte Yunusemre Belediyesi tarafından yaptırılan karşılama merkezi tanıtımı da gerçekleştirildi. 60’a yakın vatandaş ve platform gönüllülerinin katıldığı yürüyüşte tarihi keşifler katılımcılara anlatıldı. Aigai antik kentinin tarihi dokusunu yakından görme fırsatı bulan doğaseverler, emeği geçenlere teşekkür etti.