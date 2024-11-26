Bolu’da 23 doğasever, kar kalınlığının 70 santimetreyi aştığı 9 kilometrelik orman parkurunda yürüdü.

Bolu’da geçtiğimiz 3 gün boyunca yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının etkili olduğu Abant Gölü Milli Parkı bölgesinde 14 doğa ve yürüyüş gurubu doğa yürüyüşü düzenledi. Kar yağışına aldırış etmeden 790 rakımda yürüyüşe başlayan grup kar kalınlığının 70 santimetreye ulaştığı bölgede 9 kilometre yürüdü. Öncülüğünü Muhammet Tarhan’ın, artçılığını da Okan Can’ın yaptığı yürüyüş, 23 doğaseverin katılımıyla başladı. Yaklaşık 4,5 saat süren yürüyüşte doğaseverler unutulmaz anlar yaşadı.