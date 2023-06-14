Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi 24 kişi, keşfedilmeyi bekleyen Van’ın Bahçesaray ilçesi ile Çatak ilçeleri arasında bulunan ve yaklaşık 3 bin metre yükseklikteki Fatma Hatun Gölü’ne düzenledikleri gezi sırasında bir sürprizle karşılaştı. Sürüden ayrılıp tek başına kalan kuzuyu bulan doğaseverler, kuzunun sahibini arıyor.

Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez’in öncülüğünde 24 kişilik bir ekip, Van’ın Bahçesaray ilçesi ile Çatak ilçeleri arasında yer alan Karabet dağlarının zirvesine yakın, yaklaşık 3 bin metre yükseklikteki Fatma Hatun Gölü’ne yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında, yayladan geçen sürülerin birinden ayrılmış kuzuyu gören doğaseverler kuzuyu önce sevdi, daha sonra başkan Ömer Demez, kuzuyu sırtına alarak dağdan indirdi. Kuzunun sahibini bulmak için sosyal medyadan duyuru yapıldı.

“Kuzuyu dağda bulduk”

Ekip arkadaşları ile birlikte doğa yürüyüşü düzenledikleri sırada kuzunun tek başına olduğunu ifade eden Vadi Doğa Sporları Kulübü başkanı Ömer Demez, “Çok korkmuştu sanırım birkaç gün yalnız kalmıştı. Bizi görünce bize doğru koşarak geldi. Bir arkadaş tutmak istedi, bir daha ürktü, kaçmaya başladı. Kuzuyla uzun süre yürüdükten sonra sakinleşti. Sakinleştikten sonra karnını doyurdum. Daha çok küçük, her gün ona süt alıyorum çünkü ot az yiyebiliyor. Yakındaki sürü çobanına sorduk, yakın olan köye haber verdik, daha sahibi çıkmadı. Bana çok alıştı, benimle geziyor, beraber markete süt almaya gidiyoruz” dedi.

"Bu mekanın güzelliği bize huzur verdi"

Geçen sene Vadi Doğa Sporları Kulübü keşif ekibi ile keşfini yapmış oldukları Van’ın Bahçesaray ile Çatak ilçeleri arasında yer alan Karabet dağlarının zirvesine yakın, yaklaşık 3 bin metre yükseklikteki Fatma Hatun Gölü’ne 24 kişilik bir ekip ile yeniden bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini ifade eden kulüp üyesi Mahmut Çelik, "Siirt, Şırnak ve Şirvan göçerlerinin geçiş güzergahında bulunan bu göl aynı zamanda bir yayla. Çiçekleri, karlı dağı ve manzarasıyla insana estetik duyguların zirvesini yaşatıyor. Zorlu ve zor olduğu kadar zevkli yaklaşık 2-2,5 saatlik bir dağ tırmanışı ve kar kütlesi tünelinden geçtikten sonra yaylaya ve göle vardık. Normalde hava durumunda açık görünen hava burada bizi gözyaşları ile karşıladı ve bir türlü durmayı bilemedi. Baştan ayağa ıslanmamıza rağmen bu mekanın güzelliği, bize verdiği huzur, ciğerlerimize çektiğimiz temiz hava ve yaşattığı adrenalin insanoğlunun parayla alınabileceği bir şey değildi. Bu yayladan geçen sürülerden birinden kopmuş olan bir kuzu yalnız başına yaylada kalmış, kaybolmuş. Bizi görünce adeta imdat ister gibi melemeye başladı. Ve o koca dağı bu kuzuyu sırtına alarak indiren Ömer Demez’e teşekkür ediyorum. Kuzunun sahibi için sosyal medyadan duyuru yapıldı sahibi bulunduğunda kendisine teslim edilecektir. Dağların zirvesine tırmanmaya katlanamayanlar güzel manzara görmekten mahrum kalır. Bu güzellikleri kelimeler ile ifade etmek çok zor olduğundan sizlere buranın görsellerini sunuyoruz" diye konuştu.