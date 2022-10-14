Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Geyve’de başlattığı çalışmalar çerçevesinde bölgede içmesuyu hattı yetersiz kalan iki mahallenin içmesuyu altyapısını yeniliyor. Toplamda bin 500 metrelik hattın yenileneceği çalışmalardan dolayı Doğantepe ve Halidiye Mahalle Muhtarları Başkan Ekrem Yüce’ye teşekkürlerini iletti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Geyve’de başlattığı çalışmalar çerçevesinde bölgede içmesuyu hattı yetersiz kalan iki mahallenin içmesuyu altyapısını yeniliyor. Toplamda bin 500 metrelik hattın yenileneceği çalışmalardan dolayı Doğantepe ve Halidiye Mahalle Muhtarları Başkan Ekrem Yüce’ye teşekkürlerini iletti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin tüm noktalarında sürdürdüğü çalışmalar ve hayata geçirdiği yeni projeler ile güçlü altyapı ağını genişletmeye devam ediyor. Geyve ilçesinde başlatılan hat yenileme çalışmaları çerçevesinde Doğantepe ve Geyve sınırında yer alan Halidiye mahallelerine içmesuyu sağlayan ve ekonomik ömrünü tamamlamış bin 500 metre uzunluğundaki hatlar yenileniyor. Doğantepe mahallesinde 500 metrelik içmesuyu hattı yenilenirken, Halidiye mahallesinde bin metrelik yeni içmesuyu hattı vatandaşların hizmetine sunulacak. Çalışmalarla ilgili mahalle muhtarları Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye teşekkürlerini ilettiler.

“Talebimiz anında karşılık buldu”

Geyve’nin sınırında bulunan ve merkeze en uzak mahallelerinden biri olan Halidiye Mahalle Muhtarı Halil Sünnü, “ Biz konum itibariyle merkeze hayli uzak bir mahalleyiz. Tarımsal faaliyetlerden ötürü özellikle yaz aylarında su kullanımı mahallemizde artıyor. Eskiyen hat mahallenin su ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalıyordu. Talebimize hızla karşılık vererek çalışmaları başlatan ve mahallemizi kesintisiz içmesuyuyla buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

“İçmesuyu sorunumuz kesintisiz şekilde çözüme kavuşacak”

Mahallesinde kayıp ve kaçağa neden olan hattın yenileme çalışmalarıyla ilgili konuşan Doğantepe Mahalle Muhtarı Halit Doğan ise, “Uzun yıllardır mahallemizde içmesuyu sorunu yaşanmaktaydı. SASKİ tarafından yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kesintisiz içmesuyuna kavuşacağız. Böylelikle arıza ve kaçak oranı da mahallemiz için tarihe karışacak. İlgilerinden ve çalışmalarından ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye mahalle sakinleri ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.