Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yeni yapılacak Kaymakamlık Binasının yerine tepki gösteren vatandaşlar, geç kalınmadan planın bir daha gözden geçirilmesi için yetkililerden destek istediler.

Deprem bölgesi olan Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yeni yapılacak olan Kaymakamlık Binası’nın ilçe dışına yapılacak olmasının ardından bugün toplanan vatandaşlar, projenin bir daha gözden geçirilmesini istediler. Eski Kaymakamlık binası önünde ‘Doğanşehir’imize sahip çıkalım’ sloganı ile toplanan vatandaşlar adına konuşan Doğanşehir’in eski belediye başkanlarından Hanifi Bayram, “6 Şubat depremi sonrası büyük yıkım gören Doğanşehir’de kamu kurum ve kuruluşlarının Tavşantepe bölgesine gitmesini istemiyoruz. Yaşanan felaketin ardından ilçemizin bütünlüğü, dokusu bozulmaya çalışılıyor ve hafızası siliniyor. İlçemize ikinci bir felaket daha yaşatılacak, siyaset yapmadan Doğanşehir’imize sahip çıkalım. Geç kalmadan hep beraber memleketimize sahip çıkalım. Doğanşehir’in geleceğine Doğanşehir’i sevenler karar versin" dedi.