Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda 1 kilo esrar ile 12 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda 1 kilo esrar ile 12 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Doğanşehir ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile mücadele çerçevesinde ilçe merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığı değerlendirilen bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 1 kilo esrar ile 12 gram kenevir tohumu ele geçirilirken, V.C. gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.