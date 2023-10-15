Doğanşehir Belediyesi, okul bahçelerini düzenleme çalışmaları kapsamında Gövdeli Karadut İlkokulu bahçesini kilit taşı ile döşedi.

Okul bahçesinde yapılan Kilitli Taş çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Zelyurt öğrenciler ile bir araya geldi.

Eğitime destek olmayı belediye olarak görev bildiklerini ifade eden Doğanşehir İlçe Belediye Başkanı Durali Zelyurt, "Gövdeli Karadut İlkokulunda okuyan çocuklarımızın bize talep etmeleri neticesinde okullarının bahçelerinin kilitli taş yapılmasını istediler merdiven yapılmasını istediler. Eğimli bir arazi üzerinde olması nedeni ile öğrencilerin yukarı çıkarken etrafı dolanmak yerine merdiven yaptık. Okul bahçesi içerisinde Kilitli taş yapmak suretiyle kışın yağan yağmurlarda çamurlu ortamlarda daha sağlıklı daha güzel ortamda eğitim almalarını sosyal belediyecilik adına işlerimizi tamamlamış bulunmaktayız. Mahalle sakinlerimize ve özellikle öğrencilerimize hayırlı olsun" dedi.