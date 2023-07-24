Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri aralıksız devam ediyor.

142 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yapının da hasar aldığı ilçede Şehit Subitay Sükut Anadolu İmam Hatip Lisesi ile eski hastane hizmet binası ve lojmanların da yıkım işlemlerine başlandı.

Kontrollü gerçekleştirilen yıkımlar sonrası ortaya çıkan en kazların kamyonlarla döküm sahalarına taşındığı ilçede yıkım işlemlerinin yıl sonuna doğru tamamlanması bekleniyor.