Depremin büyük yıkım oluşturduğu Malatya Doğanşehir’de kalıcı konutlar için çalışmalar sürüyor.

Malatya’da büyük yıkımın yaşandığı Doğanşehir ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Mart ayında yapımına başlanılan kalıcı konutlar için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kalıcı konutların yıl sonunda hak sahiplerine teslim edileceğini kaydeden Doğanşehir İlçe Belediye Başkanı Durali Zelyurt, “Doğanşehir ilçe merkezinde, hastanenin arkasına yapılan bin 676 adet TOKİ konutlarının tamamı deprem konutlarıdır. Konutların bir kısmının 2023 Kasım ayında, bir kısmı Aralık ayında, diğer bir kısmı ise hava şartlarına bağlı olarak 2024 yılının Mart ayında kura ile depremzede vatandaşlarımıza teslim edilmesi planlanmaktadır. İlçe merkezinde TOKİ konutlarının haricinde, depremzedelerin taleplerine bağlı olarak, şartları tutanlara yerinde dönüşüm yapılacaktır” diye konuştu