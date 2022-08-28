Malatya’nın Doğanşehir ilçesi genelinde Malatya Büyükşehir ile Doğanşehir Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ayrıca Doğanşehir Belediyesi tarafından sokak aralarında ise Kilitli Parke Taş hizmetlerine ağırlık verildi.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi genelinde Malatya Büyükşehir ile Doğanşehir Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ayrıca Doğanşehir Belediyesi tarafından sokak aralarında ise Kilitli Parke Taş hizmetlerine ağırlık verildi.

Hafta sonu olmasına rağmen belirlenen program dahilinde bir çalışma yürüten belediye ekiplerini ziyaret eden Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, çalışmalar hakkında bilgiler alarak mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Doğanşehirli vatandaşların ve mahalle sakinlerinin istek ve beklentilerini bir bir gerçekleştirdiklerini dile getiren Zelyurt, Doğanşehirlilerin yüzünü güldürecek çalışmaları yaz mevsimi boyunca sürdüreceklerini vurguladı.

Doğanşehir Belediyesi olarak belirledikleri hedefler doğrultusunda program dahilinde çalışmalarına devam ettiklerini de anlatan Zelyurt, “Doğanşehir’imizde hangi mahallemizin belediye hizmetleri açısından neye ihtiyacı varsa karşılanacak. Birlik ve beraberlik içerisinde bir bir hizmetlerimize devam edeceğiz. Geleceğe yönelik kalıcı hizmetlerle Doğanşehir’de huzuru inşa etmeye kararlıyız. Bu doğrultuda üretime, istihdama ve eğitime yönelik hizmetlerle, fiziki, sosyal ve kültürel hizmetlerle, üretken belediyecilik anlayışımızla inşallah huzur şehri Doğanşehir’i gelecek nesillerimize miras bırakacağız” şeklinde konuştu.

Doğanşehir Belediyesi olarak bütün yükümlülüklerini aksatmadan yerine getirmeye çalıştıklarına dikkat çeken Zelyurt, “Durmuyoruz, taş üstüne taş koyuyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile Doğanşehir Belediyemizin ortaklaşa yürüttüğü asfalt çalışmaları devam ediyor. Ayrıca program dahilinde kilitli parke taşı çalışmalarımızla hemşehrilerimizin güvenli, sağlıklı ve konforlu bir şekilde evlerine gitmelerini amaçlıyoruz. Yollarımızı tek tek elden geçirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Asfalt çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve Yol Daire Başkanlığı ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.