Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya’da kent merkezi ile kırsal bölgelerdeki ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.

“Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde 142 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yapının da hasar aldığı Doğanşehir ilçesinde de ağır hasarlı binaların yıkımı kontrollü şekilde devam ederken, enkazlar kamyonlarla döküm sahalarına taşınıyor. Yıkımlar esnasında kolluk kuvvetleri güvenlik önlemleri alınıyor.

İlçe genelinde yıkım çalışmalarının yıl sonuna doğru tamamlanması hedefleniyor.