Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanşehir İlçesi Eskiköy Mahallesi’ndeki asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Gürkan, Doğanşehir ilçesine 2019 yılından bu yana yaklaşık 600 kilometrelik asfalt çalışmasının yapıldığını söyledi.

Kent genelindeki farklı noktalarda yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Malatya’nın 13 ilçesinde mahalle mahalle yol bakım, onarım ve asfalt serimi çalışmalarını sürdürüyor.

Doğanşehir ilçesinin Eskiköy Mahallesi’nde de yoğun mesai harcayan ekipler, mahalle yolunun ikinci kat asfalt serim çalışmasını gerçekleştirdi.

"Doğanşehir ilçemizde birinci kat asfalt eksiği kalmadı"

Malatya genelinde çalışmaların devam ettiğini belirten Genel Sekreter Vekili Latif Okyay, “Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçemizde de çalışmalarımız devam ediyor. Doğanşehir İlçesi Eskiköy Mahallesi yolunda ikinci kat çalışmasını gerçekleştiriyoruz. 8 kilometrenin üzerinde olan bu yolumuzun bir kısmında ikinci kat bir kısmında ise sıcak asfalt çalışması yaptık. Doğanşehir ilçemizde ise bugüne kadar yaklaşık olarak 600 kilometre yol yaptık. Doğanşehir ilçemizde birinci kat asfalt eksiği olan hiçbir mahallemiz kalmadı. Bu yıl sadece ikinci kat asfalt çalışması, yama çalışmaları, yol genişletme çalışmaları, ara yollar ile depremden dolayı zarar gören yollarla ilgili çalışmaları yürütmekteyiz. Doğanşehir ilçemizde bu yıl içerisinde 100 milyonluk bir yatırım yapacağız” dedi.

"Güzel çalışmalar gerçekleştirilmiş"

Doğanşehir ilçesine gerçekleştirilen yatırımların önemine değinen AK Parti İl Başkanı Namık Gören, “Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte Büyükşehir Belediyesinin Doğanşehir İlçemizde yaptığı asfalt çalışmalarını inceleme fırsatı bulduk. Çok güzel çalışmalar gerçekleştirilmiş. Bu çalışmalardan dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen bütün arkadaşların ellerine sağlık” şeklinde konuştu.

Gürkan: 40 derece sıcaklıkta personellerimiz sahada destan yazıyor

Büyükşehir Belediyesinin sahada yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu belirten Başkan Gürkan yaptığı konuşmada, “Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığında çalışan personellerimizde hava sıcaklığının 40 derecelere çıktığı bu günlerde çalışmalarıyla destan yazıyor. Doğanşehir ilçemizde yaklaşık 600 kilometre asfalt tamamlanmış. İkinci kat asfalt çalışmalarına başlandı. Eskiköy mahallemizde de 8 kilometrenin üzerinde bir yol çalışması gerçekleştiriliyor. Toplamda Doğanşehir ilçemizde 2019 yılından bugüne kadar 600 kilometrelik bir yol ağının bakım, onarım ve asfalt çalışmaları yapıldı. Ayrıca Doğanşehir ilçemizde spor salonları, kültür merkezleri, çevre düzenlemeleri, park çalışmaları da Büyükşehir Belediyemizin ekipleri tarafından yürütülmektedir. Depremdeki acı ve ağır tabloya rağmen Büyükşehir Belediyemizin bütün personelleri sahada Malatya’nın her köşesinde yoğun bir çalışma içerisindeler. Bu çalışmalarından dolayı bütün personellerimi canı gönülden yürekten kutluyorum. Çalışmalarımızın da Doğanşehir ilçemize ve Eskiköy mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.