Malatya’nın Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 39 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek 2023 yılında yapılacak çalışma programı için istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Malatya’nın Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 39 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek 2023 yılında yapılacak çalışma programı için istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Zelyurt, muhtarlarla hem kendi mahallelerinde hem de periyodik olarak gerçekleştirilen toplantılarda bir araya gelerek onların talep, öneri ve şikayetlerini dinlemeye, çözüm önerileri üretmeye devam ediyor. Son olarak Doğanşehir Belediye Salonunda düzenlenen toplantıya, Zelyurt’un yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Karaköse ve mahalle muhtarları katıldı.

Yapılan toplantıda muhtarlara Doğanşehir Belediyesi tarafından 2021 ve 2022 yılları arasında mahallelerinde gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Zelyurt, 2023 yılında gerçekleştirecekleri çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Muhtarların, vatandaşların talep ve şikayetlerini öğrenme konusunda belediye ile bir köprü vazifesi gördüğünü belirten Zelyurt “Sizler, bizim mahallelerimizdeki gözümüz, kulağımızsınız. Yaptığımız tüm çalışmalarda sizlerin görüşlerini alıyor, bizlere ilettiğiniz sorunları çözüme kavuşturmak için çaba gösteriyoruz. Bugüne kadar verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.