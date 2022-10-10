Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) tarafından düzenlenen “5. Bursa Turizm ve Anadolu Günleri” etkinliğinde Malatya Doğanşehir Belediyesi’de stand açarak yer aldı.

Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) tarafından düzenlenen “5. Bursa Turizm ve Anadolu Günleri” etkinliğinde Malatya Doğanşehir Belediyesi’de stand açarak yer aldı.

5-9 Ekim 2022 tarihlerinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Anadolu buluşmalarında Malatya Doğanşehir’de stand açarak hemşehrileri ile bir araya geldi. Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) tarafından düzenlenen ’5. Anadolu Turizm ve Tanıtım Günleri’ etkinliğinde. Türkiye’den 32 ilin katıldığı etkinlikte yöresel değerlerin yanı sıra sektörel ürünler de tanıtıldı.

Bursa’da düzenlenen “5. Bursa Turizm ve Anadolu Günleri” Doğanşehir’e özel yöresel ürünlerden Doğanşehir Elması, Polat Cevizli Şekeri ve Kayısı gibi ürünler hakkında bilgi veren Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, "Geldiğimiz günden bu yana şu dikkatimizi çekti. Hemşehrilerimizin epey hasret çektiklerini, memleketlerini özlediklerini gördük. Onun için bu etkinlikler aynı zamanda bir buluşma oluyor. Güzel oldu, BİLDEF bu konuda bayağı bir çalışma yapmış. Anadolu’nun çeşitli yerlerinden katılımla geniş bir konsept oluşturulmuş. Bu etkinlikte emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.