Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Malatya’nın Doğanşehir ilçesindeki konteyner kentte kilit taşı çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Malatya’nın Doğanşehir ilçesindeki konteyner kentte kilit taşı çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalar sürdürülüyor. Bu çerçevede Doğanşehir ilçesinde alt yapı ve üst yapısı tamamlanan konteyner kentte parke taşı yapım çalışmaları sürüyor. Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, kurulan konteyner alanında çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Kahramanmaraşlı depremlerden sonra Doğanşehir merkezde kurulan 1. Konteyner alanında çalışmalar hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Konteyner alanı içerisindeki altyapı çalışmaları, mucur çekme işlemini tamamladıktan sonra sokak araları belediye personelleri tarafından parke taşı yapım çalışmaları devam ediyor. Memleketimize yapılan her türlü çalışmaları belediye olarak alt yapı, üst yapı, araç ve gerek desteği vermeye devam ediyoruz” dedi.