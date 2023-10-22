Asrın felaketinde büyük yıkıma uğrayan Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde Toplu Konut İdaresince (TOKİ) tarafından afetzedeler için yapılan köy tipi konutların yapımı devam ediyor.

6 Şubat’ta yaşanan Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerin başında gelen Malatya’da depremzedeler için yapımı süren konutlar hızla yükselmeye devam ediyor. Hasarın büyük olduğu ilçelerden biri olan Doğanşehir ilçesinde de bir yandan toplu konutlar devam ederken, bir yandan da kırsalda köy tipi evlerin yapımı hızla sürüyor.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, köy evlerinin yapımını devam ettiği mahallelerden biri olan Altıntop Mahallesi’nde çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Depremin hemen ardından yer tespiti yapılan mahallelerde zaman kaybetmeden evlerin inşasına başlanıldığını belirten Zelyurt, Altıntop Mahallesi’nde 59 köy evinin inşasının sürdüğünü söyledi. Evlerin net 105 ve 115 metre kare olarak 3+1 şeklinde inşa edildiğini belirten Zelyurt, güvenilir ve sağlam yapılar olarak inşa edilen konutların depremzedeler için güvenli bir ev olacağını söyledi.

İlçede birçok mahallede köy tip evlerin yapımının sürdüğünü belirten Zelyurt, bazı mahallelerde ise henüz yer tespiti olmadığı için çalışmaların başlayamadığını da dile getirdi. Doğanşehir ilçesinde yıkımın bir hayli fazla olduğuna da değinen Zelyurt, bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların ilçelerine de gösterdiği yakın ilgiden dolayı ilçe halkı olarak memnuiyetlerini dile getirdi.

Köy evlerinde hak sahibi olan vatandaşlarda, evlerin çok güzel olduğunu söyleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yetkililere teşekkür ettiler.