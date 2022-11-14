Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, ilçeye bağlı Sürgü, Erkenek ve Kurucuova Mahallelerine doğalgaz ile sosyal konut yapımı için yaptıkları görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, ilçeye bağlı Sürgü, Erkenek ve Kurucuova Mahallelerine doğalgaz ile sosyal konut yapımı için yaptıkları görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi.

Malatya’nın Doğanşehir İlçesi Belediye Başkanı Durali Zelyurt, ilçelerinin en büyük mahalleleri olan Sürgü ve Erkenek Mahallelerinde vatandaşların sürekli doğalgaz talebinde bulunduklarını ifade ederek, “Biz de konuyu Aksa doğalgaz yetkililerine talep olarak ilettik. İlçemiz sınırları içindeki doğalgaz hizmet alanının genişletilmesi için yazılı olarak da başvuruda bulunduk. Bu başvurunun onaylanması ve başvurunun işletilmesi için Enerji Piyasası Denetleme Kurumunun Başkanından Randevu aldık. Başkan ile yaptığımız görüşmelerin ardından, Başkanımız da talebimizi ilgili birimlere iletildiğini söyledi. Ayrıca konuyla ilgili olarak şirkete çalışma yapılması için lisans alanının genişletilmesi için talimat verildiğini, İnşallah olumlu sonuç çıktığında 2023 yılında programı aldırabiliriz diye bize olumlu bir haber verdiler. Kendilerinden Allah razı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

“Doğanşehir’de konut sayısı 200’den 350’ye çıkarıldı”

Başkan Zelyurt, ayrıca sosyal konut projesi ile ilgili de konuşarak, “Bilindiği gibi Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan çok önemli büyük bir sosyal konut projesi var. Bu sosyal konut projesi çerçevesinde, Doğanşehir ilçemiz nüfusuna baktığımız zaman çok düşük bir rakam vermişti. Bu rakam 200 adet sosyal konutu kapsıyordu. Biz yer verdik. Konuyu hemşerimiz işadamı Vahap Küçük de takip ediyordu. Konuyu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla görüşerek talebimizi 350 konuta çıkarttık. Şu anda ilçe merkezindeki yapılması planlanan sosyal konut sayısı 200’den 350’ye çıkarıldı. Bu konuda bize destek veren başta hemşehrimiz Vahap Küçük’e de ilçem adına teşekkür ediyorum” dedi.

Sürgü ve Erkenek mahallelerinin de kendilerinden sosyal konut talebi olduğunu anımsatan Başkan Zelyurt, “Bu konuda da Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüze yerler ile ilgili gerekli çalışmalarını yaparak, parselleri göstermek ve haritalarını da koymak suretiyle talepte bulunmuştuk. Ankara’da yetkililerle bizzat görüşüp bu Sürgü ve Erkenek’teki talebimizi yazılı olarak direkt yetkililere ilettik. İnşallah 1. etaba yetişmezse 2. etaba yetiştirme gibi bir çabamız olacak. Planlanan yerler içerisinde ise Sürgü yolu üzerinde, yeni devlet hastanemizin arkasında bir yerde oldukça uygun bir alan var. İnşallah buralara 350 sosyal konut projesi yapıldığı takdirde Doğanşehir’in önemli sosyal konut projesi çok büyük bir kazanım olacak. Doğanşehir inşaat konusunda aktif ve hareketli bir bölgedir. İnşallah vatandaşımıza daha iyi hizmet daha konforlu bir hayat sunmak için her türlü çalışmayı yapacağız” diye konuştu.