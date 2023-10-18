Kahramanmaraş merkezli depremlerinden en çok etkilen ilçelerden biri olan Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde Emlak Konut çarşı merkezi için sondaj çalışmasına başladı.

Asrın felaketi sonrası yıkımların çok olduğu ilçelerden biri olan Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde çarşı merkezi için ilk kazma vuruldu. Emlak Konut tarafından yapılacak çarşı için başlayan sondaj çalışmaları ile ilgili konuşan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, “İlçe merkezinde sur alanı içinde kalan ve depremde yıkılan çarşı alanı, Emlak Konut tarafından yeniden planlandı. Çarşı ve üstü konut olmak üzere, yapı rezerv alanı ilan edilmiş ve 11 değişik noktada yapılmak üzere sondaj çalışmaları başlamıştır” dedi.

6 Şubat depreminden sonra tamamen yıkılan esnaf çarşısının bulunduğu sur içinde 112 hektarlık alanın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapı rezerv alanı ilan edildiğini hatırlatan Zelyurt, “Bu yapı rezerv alanından sonra çarşı yapımı için sondaj çalışmaları başladı. Esnaf çarşısının sondaj çalışmalarına müteakip 11 değişik noktada çalışma yapılacak, sondajlar alındıktan sonra inşallah ilk temeller atılacak. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.