Doğanşehir ilçesinde devam eden kilitli parke taşı çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, “Göreve başladığımız günden bu yana bir fazla hizmet etme, bir fazla soruna çözüm üretme noktasında Doğanşehir’imize layıkıyla hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi.

Doğanşehir ilçesine bağlı Esentepe mahallesinde devam eden kilitli parke taşı çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Durali Zelyurt, mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda çalışma başlattıklarını ve vatandaşları oluşan tozdan kurtardıklarını söyledi. 2 Temmuzda 2020 yılında göreve geldiğini ve yaklaşık 3,5 yıldır görevde olduğunu hatırlatan Zelyurt, “Bu 3,5 yıllık görev sürem içerisinde tüm mahallelerimizde hemen hemen birkaç mahallemiz hariç kilit taş çalışması yaptık. Bu yaptığımız kilitli taş çalışmaları 215 bin metre kare yaklaşık 42 bin metre bordür çalışması olmak üzere mahallelerimizi daha temiz daha düzenli daha konforlu bir yaşam sağlamaları için daha çok çalışmaya devam ettik. Bu kilitli taş çalışmalarımızın yanı sıra yoğun bir şekilde ilçe merkezinde tamir bakım ve onarımları da yapılıyor. Küçüklü mahallemizde bazı sokaklarımız yapıldı, aynı zamanda Beğre mahallemizde yapılacak diğer oba köylerimizde ve mahallelerimizde bazı talepler var İnşallah onları da yapacağız” ifadelerine yer verdi.

Mahalle sakinleri ise mahallerinde yaptıkları çalışmalardan dolayı Doğanşehir Belediyesine ve Belediye Başkanı Durali Zelyurt’a teşekkür ettiler.