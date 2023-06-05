Malatya Doğanşehir Belediyesi araç filosuna yeni bir iş makinası daha kattı.

Daha hızlı ve daha etkin hizmet vermek amacıyla araç filosuna dâhil edilen yaklaşık 5 Milyon TL değerindeki lastikli yükleyici-kazıcı iş makinası (loder) hizmet vermeye başladı. Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt imkanlar dahilinde araç filosunu genişletmeye devam edeceklerini belirterek, "Belediye başkanı olduktan sonra İlçemize bir çok ekipman kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. İlk göreve geldiğimiz zaman Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile yaptığımız görüşme neticesinde bir Ekskavatör, Çöp Kamyonu ve bir çok çöp konteynırı kazandırmıştık. Depremden sonra en son görüşmemizde Çevre Bakanımıza özel talebimizi ilettik ve kendisine Loder’e ihtiyacımız olduğunu belirttik. İhtiyacın karşılanması konusunda talimatı verdi ve bu talimat sonucunda Hidromek marka Loder İlçemize gelmiş durumdadır. Bunun 2,5 Milyon’u Çevre Şehircilik tarafından, 1 Milyon’u Hidromek sahibi Mustafa Bey tarafından ve 1 Milyon 400 TL sini ise biz karşılayarak 5 milyon’luk Loder’i 3 Milyon 900 TL ye almak suretiyle ilçemize kazandırmış olduk hayırlı ve uğurlu olsun. Araç filomuzu tamamlamaya devam ediyoruz. Bundan öncede iki adet pikap kazandırdık."

" Araç filomuzu genişleteceğiz"

Belediye Başkanı Durali Zelyurt sözlerine şöyle devam etti:

"Önümüzdeki günlerde kendi bütçemizden bir kamyon, Çevre şehircilik bakanlığımız dan bir traktör ve üç adet çöp kamyonunu araç filomuzun inşallah dahil edeceğiz. İmkanlarımız ölçüsünde iş makinaları taşımak için tır ve dorsesinde almayı planlıyoruz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun."