Doğanşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçede bulunan 39 mahalledeki mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Doğanşehir Belediyesi yıl boyunca düzenli olarak yaptığı mezarlık bakım ve temizlik işlerini yoğunlaştırdı. Yapılan çalışmalar kapsamında önce mezarlık alanında bulunan yabani otları temizleyen ekipler, çevre düzenlemesi yaparak ağaçlarda budama yapıyor.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, mezarlıkların temizlik ve onarımlarının kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, “Personellerimiz 39 mahallemizin tüm mezarlıklarında hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Yüce Allah’ımız ebediyete irtihal eden tüm insanlarımızı rahmetiyle mükâfatlandırsın” dedi.

“Mahallemize her konuda destek oluyor”

Mahalle sakinleri de mezarlıklarının belediye tarafından düzenli olarak temizlendiğini söyleyerek Başkan Durali Zelyurt’a bu hassasiyetinden dolayı teşekkür etti.

Çömlekoba Muhtarı Gaffar Yıldırım, mahallelerine yapılan hizmetten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çömlekoba mahallemiz mezarlığında Doğanşehir Belediyesi Fen işleri ekipleri tarafından ot temizliği, ağaç budama ve çevre temizliği yapıldı. Mahallemize her konuda yaptıkları çalışmalarından dolayı Doğanşehir ilçemiz Belediye Başkanı Durali Zelyurt’a ve ekibine mahallem adına çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Kelhalil Muhtarı Ekrem Doğan’da yine teşekkürlerini dile getirirken, Şatıroba Mahalle Muhtarı Abuzer Çelik ise, “Doğanşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri köy mezarlığımızda temizlik çalışması gerçekleştirdiler. Hizmetlerinden dolayı Doğanşehir Belediye Başkanı Sayın Durali Zelyurt’a ve belediye personeline teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar” ifadelerine yer verdi.