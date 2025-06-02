İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda ’Doğanlar suç örgütü’ olarak bilinen organize suç yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada

112 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheliler hakkında 18 yıldan 130 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgüt liderliğini M.D.’nin yaptığı, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi, TCK 188" suçlarını işleyen ve kamuoyunda ’Doğanlar suç örgütü’ olarak bilinen yapılanmaya yönelik emniyet güçleri tarafından 21 Eylül 2024 günü operasyon gerçekleştirilmişti. Şüphelilerin adreslerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen eş zamanlı baskınlarda suç örgütü lideri M.D. ile E.D., C.D., E.D., A.D., E.D., H.G., H.K. ve R.A. kıskıvrak yakalanmıştı. Şüphelilerin iş yeri ve evlerinde yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek, 5 adet senet, 27 fişek, 17 kartuş, bin 335 adet sentetik uyuşturucu hap, 20 gram esrar maddesi, 10 bin 500 TL, 3 bin 600 dolar, 150 euro ve 100 sterlin, 3 adet isim soyisim ve ödeme bilgilerinin olduğu ajanda ve 5 adet senet ile çok sayıda dijital ele geçirilmişti.

Kapsamlı dosya hazırlandı

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, 6136 sayılı Kanun’a muhalefet, nitelikli yağma, örgütlü tefecilik ve silahla tehdit suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 135. maddesi uyarınca yapılan dinleme işlemleri doğrultusunda 5’i tutuklu 6 şüpheli hakkında toplam 14 mağdura yönelik olarak suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla nitelikli yağma, örgüt faaliyeti çerçevesinde tefecilik, 6136 sayılı Kanun’a muhalefet, mala zarar verme ve var olan suç örgütünün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanılarak silahla tehdit gibi ağır suçlamalar yöneltilen şüpheliler hakkında kapsamlı bir dosya hazırlandı. Toplam 8 klasörden oluşan dosya kapsamında hazırlanan 112 sayfalık iddianamede, şüphelilerin eylemleri doğrultusunda 18 yıldan 130 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Hazırlanan iddianame, ağır ceza mahkemesine sunuldu.