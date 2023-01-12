Doğanlar Mobilya Grubu, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin ardından “UN Women (Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi) sözleşmesine de imza attı.

Doğanlar Mobilya Grubu, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin ardından “UN Women (Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi) sözleşmesine de imza attı.

Doğanlar Mobilya Grubu; ’UN Women’ (Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi) sözleşmesini imzalayarak, kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla güçlendirilmelerine destek olma sözü verdi.

Geçtiğimiz aylarda, çevreye ve sürdürülebilirliğe verdiği önemi dünyanın en kapsayıcı sürdürülebilirlik platformu UN Global Compact’e (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) attığı imzayla resmileştiren Doğanlar Mobilya Grubu, yakın zamanda UN Women sözleşmesine imza attı. Toplum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dikkate alınması gereken önemli noktaları sunan bir Birleşmiş Milletler kuruluşu olan UN Women, bu konuların kurumsal bir mantıkla yürütülmesini sağlıyor.

Sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularında çalışmalara devam edilecek

Mobilya sektörünün lider oyuncularından olan Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “UN Women ile, kadınlar ve erkekler arasında tüketimin tesis edilmesi amacıyla en kapsamlı yetenek havuzunun oluşturulması, rekabet becerisinin artırılması, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularında vazifelerimizin yerine getirilmesi gibi önemli başlıkların altına imza atmış olduk. Böylece, Doğanlar Mobilya Grubu olarak tüm markalarımızla kadınlar, erkekler, kız çocukları ve erkek çocukları için masrafları karşılayacak ekonomik ve sosyal koşulları teşvik etmek ve faaliyet gösterdiğimiz ulusal sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırmak için desteklerimizi beyan ettik. Bunun için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.