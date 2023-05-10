Adana Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, şehre yeni bir park daha kazandırdığı Doğankent Çayır Mera Parkı açılacağı bildirildi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçenin daha yeşil, temiz ve modern bir görünüme kavuşması için projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Yüreğir Belediyesi’nce 20 bin metrekare alanda yapımı tamamlanan Doğankent Çayır Mera Parkı, 11 Mayıs Perşembe günü saat 17.30’da düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Açılışa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Adana Milletvekilleri de katılacağı belirtildi.

“Gelin bu sevinci birlikte yaşayalım” diyen Başkan Kocaispir, tüm vatandaşları Doğankent Çayır Mera Parkı’nın açılışına davet etti. Başkan Kocaispir, “Yüreğir’imizde vatandaşlarımızın aileleri ile hoşça vakit geçirebilecekleri, nefes alabilecekleri, çocuklarımızın özgürce koşup oynayacağı parklarımızın ve yeşil alanlarımızın sayılarını söz verdiğimiz gibi artırıyoruz. 11 Mayıs Perşembe günü saat 17.30’da gerçekleştireceğimiz açılışımıza tüm hemşehrilerimi davet ediyorum. Parkımız şehrimize, Yüreğir’e hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.