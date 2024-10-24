Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nin Doğankaya Mahallesinde bulunan hobi bahçesi ile ilgili aldığı yıkım kararı, Doğankaya Mahallesi’nde bulunan SS Eselit Organik Bahçesi’nin başvurusu üzerine Eskişehir 2. İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.

Kooperatifin itirazları arasında, 5403 Sayılı Kanun kapsamında daha önce yapıların eski haline getirilmesi için tanınan sürenin henüz dolmaması, buna rağmen yıkım işleminin başlatılmak istenmesi yer alıyordu. Mahkeme, davacının ileri sürdüğü fiili kullanım hakkı ve yıkımın etkilerinin kalıcı olacağı gerekçesiyle, savunma süreci tamamlanana kadar yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, yaptığı açıklamada tarım arazilerinin izinsiz yapılaşmaya kurban gitmesine asla müsaade etmeyeceklerinin altını çizerek mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti. Odunpazarı Belediyesi’nin bu konuda titizlikle çalışarak yasal düzenlemeler ışığında görevini yerine getirdiğini söyleyen Başkan Kurt, kent sakinlerinin mağduriyetini en aza indirmek amacıyla ilgili kurumlarla sürekli iş birliği içinde olduklarını ve yıkım sürecini en şeffaf şekilde yürüttüklerini vurguladı.

Başkan Kurt ayrıca “Daha öncede söylediğimiz gibi, vatandaşlarımızın haklarını her zaman koruduk ve korumaya devam edeceğiz. Ancak yasalara aykırı yapılaşmaların sürdürülemez olduğu gerçeği göz ardı edilemez. Bu doğrultuda, sorumluluk alanımızdaki tüm yapıları denetlemeye devam edeceğiz" dedi.