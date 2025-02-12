Bayburt’un yüksek rakımlı bir köyünün sarp ve dik kayalıklarında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde bulunan, nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri görüldü. Sürü halinde gezen dağ keçileri hem drone, hem de cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avlanması yasak olan ve koruma altındaki dağ keçilerine, Bayburt’un yüksek rakımlı bir köyünün dağlarında denk gelindi. Doğanın uzman tırmanıcıları olarak bilinen, dağları süsleyen dağ keçileri, farklı zamanlarda aynı güzergahtan geçen İrem Koçak ve Uğur Türk isimli vatandaşların dikkatini çekti. İlk defa bu kadar yakından dağ keçilerini gören Koçak ve Türk, keçileri cep telefonu kamerasıyla görüntülediler. Koçak, dağ keçilerini doğası ve temiz havası olan köyün araç yolunda gördüğünü söyledi. Türk ise, keçilere farklı zamanda aynı yol güzergahında rastladığını, ilk defa gördüğü için cep telefonuyla kaydettiğini belirtti. Hem drone, hem de cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde keçilerin karlı, engebeli, sarp araziyi kolaylıkla inip çıktığı görülüyor.

Öte yandan, son zamanlarda aynı köyün dağlarında görülen keçiler için ekipler harekete geçti. Bölgede yaban hayvanları içi yemleme çalışması yapan ekipler, kaçak ve yasak avcılık faaliyetlerine geçit vermiyor. Koruma altındaki dağ keçilerini avlayan avcılara ise çok ciddi idari para cezalarının uygulanacağı öğrenildi.