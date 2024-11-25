Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi(DÜSTİBAM) ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından Bağ, Bahçe, Çiçek Keşif Gezileri çerçevesinde düzenlenen keşif gezilerinin dördüncüsü başarıyla gerçekleştirildi.

Yaşadığımız Çevredeki Biyolojik Çeşitliliği Keşfet: “Biyolojik Çeşitliliğin #FarkındaMıyız!” sloganı ile başlayan etkinliklerin dördüncüsünde, keşif gezisinin odak noktası Düzce Üniversitesi Botanik Bahçesi ve çevresindeki kutsal ağaçlar ve anıt ağaçlar oldu.

DÜSTİBAM Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy’un konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğe; Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı ve DÜSTİBAM Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Engin Eroğlu, akademisyenler ve öğrenci topluluklarından Peyzaj Mimarlığı Öğrenci Topluluğu (PEMÖT) katıldı.

Prof. Dr. Necmi Aksoy, biyolojik çeşitliliğin önemine dikkat çekerek etkinliğe katılım gösteren ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarak konuşmasına başladı. Evren ağacına ışık tutarak gerçekleştirdiği konuşmasında, anıt ağaçların ve kutsal kabul edilen ağaçların kültürel ve ekolojik açıdan önemine değinen Aksoy, bu tür etkinliklerin doğal mirası keşfetmek ve koruma bilincini artırmak adına büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Türkiye ve Düzce’deki anıt ve kutsal ağaç türleri üzerine detaylı bir sunum yapan Prof. Dr. Necmi Aksoy; katılımcılara, bu ağaçların toplumların tarih, kültür ve mitolojideki yeri ile insanlıkla olan bağları hakkında bilgi verdi.

Ağaçların tarihi ve kültürel önemi ile nasıl korundukları hakkında bilgiler sunan Aksoy, bu ağaçların doğal yaşam alanlarında üstlendikleri ekolojik görevleri ve çevreye sağladığı faydaları vurguladı. DÜSTİBAM Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy’un "Anıt ve Kutsal Ağaçların Keşfi" adlı sunumunun ardından katılımcılar, Botanik Bahçemizdeki ağaçları, Beçiyörükler Köyü’nün ağaçlarını ve yaklaşık 700 yıllık Orhangazi Anıt Çınar Ağacını keşfetmek üzere geziye çıktılar.

Gezi sırasında, ağaçların büyüklüğü, tepe genişlikleri, yaşları, tarihi önemi ve halk arasında taşıdıkları anlamlar üzerinde durulurken; ağaçlar, hem doğanın gücünü simgeleyen hem de geçmişten gelen kültürel mirası yansıtan özel varlıklar olarak tanıtıldı.