İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün İzmit’in köylerinin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü Bizim Köy Doğa Yürüyüşü projesi bu hafta Fethiye köyünde gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün İzmit’in köylerinin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü Bizim Köy Doğa Yürüyüşü projesi bu hafta Fethiye köyünde gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Bizim Köy Doğa Yürüyüşü projesi her ay başka bir köyde devam ediyor. Köylerin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürütülen proje çerçevesinde bu senenin son yürüyüşü Fethiye köyünde gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi önünde toplanarak hareket eden ekip, Fethiye köyünde verilen ikramların ardından yürüyüşe başladı. 7.2 kilometre yürüyüş yapan doğa tutkunları, hem doğa ile temiz bir havayla buluşurken hem de Fethiye köyünü keşfetti.