Kadraj 26 Fotoğraf Topluluğu tarafından Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği (EFSAD) kurucu üyelerinden Kadir İstifçi anısına düzenlenen “Doğanın Sessiz Tanıkları” karma fotoğraf sergisi, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi (İBF) Sergi Salonu’nda açıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi İBF Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Bayçu, konuşmasında şunları söyledi:

“Maalesef Kadir İstifçi’yi kısa bir süre önce kaybettik. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ne güzel ki Kadraj 26 Fotoğraf Topluluğu gibi güzel bir grupla çalışmış. Bu güzel sergiye İletişim Bilimleri Fakültesi olarak ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emek veren herkesin ellerine sağlık, her bir fotoğraf ayrı güzel.”

“Bize her zaman yol gösterdi, onun anısına bu sergiyi açmış olmaktan dolayı büyük onur duyuyoruz”

Fotoğrafçı Kadir İstifçi ile olan hatıralarından söz eden Fotoğrafçı Tamer Olcay ise, “Biz Kadraj 26 Fotoğraf Topluluğu olarak Kadir abimizle birlikte 2014 yılından itibaren özellikle çevreye zarar vermeden doğanın içindeki görüntüleri en güzel şekilde aktarmaya çalıştık. Kadir abi bize her zaman yol gösterdi. Onun anısına bu sergiyi açmış olmaktan dolayı büyük onur duyuyoruz. Ziyarete gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki gelen konuklarımız sergimizi beğenir” şeklinde konuştu. Büyük beğeni toplayan “Doğanın Sessiz Tanıkları” fotoğraf sergisinde 11 fotoğrafçının eserleri sanatseverlerle buluştu.