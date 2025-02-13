Aydın’da doğanın ve yaban hayatının savunucuları olarak bilinen ekipler, gençlere doğanın önemi ve korunması konusunda gençlere yol göstermeye devam ederken, Doğa Eğitim Merkezi’ni ziyaret eden ilkokul öğrencileri biyoçeşitliğin önemini öğrendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü (DKMP), doğa üzerine bilgilendirmek, doğayı keşfetmek ve doğaya karşı olumlu davranışlar sergilemek için gerçekleştirilen doğa eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Yaban hayatı ile uyumlu bir şekilde hazırlanan Doğa Eğitim Merkezi’nde öğrenciler ağırlanmaya devam ediyor. Genç bireylere doğanın dilini öğretmek amacıyla gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Doğa Eğitim Merkezi’ne gelen öğrenciler ise hem keyifli vakit geçiriyor hem de eğlenerek doğa ve yaban hayatı ile ilgili bilgiler öğreniyor. Uzman eğitmenler tarafından Aydın’da bulunan yaban hayvanları, Aydın’a özel endemik bitkiler, doğal yaşam alanları, korunan alanlar ve sulak alanlar konularında öğrencilere verilen eğitimlere talep ise her geçen gün daha da artıyor. Aynı zaman da eğitimlerde öğrencilere, korunan alanlar, biyolojik çeşitliliğin önemi ve biyokaçakçılıkla mücadele konuları hakkında bilgiler de aktarılıyor.