Aydın’da doğanın ve yaban hayatının savunucuları olarak bilinen ekipler, doğanın önemi ve korunması konusunda gençlere yol göstermeye devam ediyor. Bu çerçevede Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü (DKMP), 2021-2022 eğitim yılı içerisinde 53 okulda ve Tabiat Eğitim Merkezi’nde toplam 3 bin 505 öğrenciye doğa koruma eğitimi verdi.

Aydın’da doğanın ve yaban hayatının savunucuları olarak bilinen ekipler, doğanın önemi ve korunması konusunda gençlere yol göstermeye devam ediyor. Bu çerçevede Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü (DKMP), 2021-2022 eğitim yılı içerisinde 53 okulda ve Tabiat Eğitim Merkezi’nde toplam 3 bin 505 öğrenciye doğa koruma eğitimi verdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü (DKMP), doğa üzerine bilgilendirmek, doğayı keşfetmek ve doğaya karşı olumlu davranışlar sergilemek için gerçekleştirilen doğa eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Genç bireylere doğanın dilinin öğretilmesi hedeflenen eğitimlerde öğrenciler ise hem keyifli vakit geçiriyor hem de eğlenerek doğa ve yaban hayatı ile ilgili bilgiler öğreniyor. Uzman eğitmenler tarafından Aydın’da bulunan yaban hayvanları, Aydın’a özel endemik bitkiler, doğal yaşam alanları, korunan alanlar ve sulak alanlar konularında öğrencilere verilen eğitimlere talep ise her geçen gün daha da artıyor.

Bu çerçevede yaban hayatı ile uyumlu bir şekilde hazırlanan Tabiat Eğitim Merkezi’nde ise son 1 yılda Ocak-Aralık ayları arasında 42 grup ile toplam bin 697 öğrenciye eğitim verildi. Aynı zamanda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü stratejik planında yer alan amaçlar ve hedefler doğrultusunda, Aydın ili ve ilçeleri genelinde Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği içerisinde okullarda öğrencilere “Doğa Koruma, Biyolojik Çeşitliliğin Önemi ve Biyokaçakçılık” konularında eğitimler verildi. Aydın Şube Müdürlüğü teknik elemanları tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde 2021-2022 eğitim öğretim döneminde, il genelindeki 53 okulda öğrenciler ziyaret edilerek toplam bin 808 öğrenciye Doğa Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik eğitimi verildi.

Konu ile ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise “Bakanlığımızın stratejik planında yer alan hedefler doğrultusunda, Aydın Şube Müdürlüğü teknik elemanları tarafından, Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliği ile Ortaokul öğrencilerine yönelik, ‘Doğa koruma, biyolojik çeşitliliğin önemi ve biyokaçakçılık’ konularında Aydın il ve ilçeleri ile kırsal mahallelerindeki ortaokullarda eğitim çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Aydın ilinde bulunan endemik ve nesli tükenme tehlikesi altındaki bitki ve hayvan türleri tanıtılarak, korunması yönünde bilinç oluşturulması amaçlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.