Eşsiz renk geçişleriyle görenleri büyüleyen Ankara’nın doğal güzellikleri arasında yer alan Gökkuşağı Tepeleri havadan görüntülendi.

Binlerce yıl süren jeolojik süreçlerin izlerini taşıyan ve farklı minerallerin birikmesiyle oluşan tepeler, gün ışığında renklerini daha da belirginleştiriyor. Özellikle dron çekimlerinde ortaya çıkan etkileyici manzaralar, doğa severler ve fotoğrafçılar için bölgeyi cazip bir rota haline getiriyor.

Tepelerdeki kayaçlar, içerdiği mineraller ve demir oksitlerinin oksijenle tepkimeye girmesi sonucu farklı renkler alıyor. Bu doğal kimyasal reaksiyonlar, kayaların üzerinde oluşturduğu desenlerle bölgeyi açık hava galerisine dönüştürüyor.

Ankara şehir merkezine yaklaşık 140 kilometre mesafede bulunan Gökkuşağı Tepeleri, dağlık ve plato alanlarının birleşimiyle geniş bir coğrafi yapıya sahip. Yüksek noktalardan bakıldığında, çevredeki vadiler ve dağ sıralarıyla birleşen muazzam bir panoramik manzara sunuluyor.