Erzincan’ın doğal güzellikleri arasında yer alan Çağlayan beldesindeki ünlü Girlevik Şelalesi, kış mevsiminin etkisiyle görsel bir şölen sunuyor. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte şelale kısmen buz tuttu ve ortaya adeta bir doğa harikası çıktı.

Havadan görüntülenen şelale, beyaz kristalleri andıran buz sarkıtlarıyla turistlerin ve fotoğrafçıların ilgi odağı oldu. Bölgeye gelen ziyaretçiler, bu eşsiz manzarayı hayranlıkla izlerken bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.

Yerel yetkililer, doğal güzelliklerin korunması için ziyaretçileri çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya davet ediyor. Girlevik Şelalesi, hem doğaseverlerin hem de macera tutkunlarının kış aylarında mutlaka görmesi gereken yerler arasında yer alıyor.