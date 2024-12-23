Tokat ile Ordu il sınırları arasında yer alan Perşembe Yaylası’ndaki menderesler, karla kaplı manzarasıyla insan damarlarını andıran büyüleyici bir görsel şölen sundu.

Tokat’ın Başçiftlik ilçesi ile Ordu’nun Aybastı ilçesi sınırında yer alan Perşembe Yaylası, kar yağışıyla birlikte doğanın en etkileyici manzaralarından birine ev sahipliği yaptı. Yaylada kıvrılarak akan menderesler, havadan dron ile görüntülendi. Menderesler adeta “doğanın damarları” gibi görsel bir şölen sundu. Her mevsim farklı güzelliklere bürünen yaylada, yaz aylarında yeşilin tonlarıyla renklenen menderesler, kışın bembeyaz kar örtüsü arasından süzülen manzaralarıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Yaylanın her mevsim farklı bir güzelliğinin olduğunu söyleyen doğa fotoğrafçısı Nazif Karakoç, “Yıllardır bu bölgenin fotoğraflarını çekiyoruz. Dronlarla birlikte, manzaralar bambaşka bir boyut kazandı” dedi.

Dünyaca ünlü Perşembe Yaylası, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekerken, özellikle doğa severler ve fotoğraf tutkunları için vazgeçilmez bir rota olmaya devam ediyor. Perşembe Yaylası Tokat merkeze 120, Ordu merkeze ise 117 kilometre uzaklıkta bulunuyor.