Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılaşmaya karşı başlattığı etkin mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. Doğanevler Mahallesi’nde ruhsatsız olduğu belirlenen 3 yapı, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelindeki kaçak yapılara göz açtırmıyor.

Özellikle verimli tarım arazileri üzerine inşa edilen kaçak yapıları mercek altına alan Osmangazi Belediyesi, Doğanevler Mahallesi’nde ruhsatsız olduğu belirlenen 3 yapıyı yıktı. Hakkında yıkım kararı alınan yapıların yıkımı için sabah erken saatlerde mahalleye giden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kaçak yapıları iş makinesi ile yıkarak yerle bir etti. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.