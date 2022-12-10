SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak Geyve Doğançay’da kamp ve doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak Geyve Doğançay’da kamp ve doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak sosyal etkinliklerle etkileşim ve iletişimlerinin güçlendirilmesi ve motivasyonlarının artırılması amacıyla doğa yürüyüşü ve çadır kampı etkinliği düzenlendi. Geyve Doğançay’da gerçekleştirilen etkinliğe 60 öğrenci katıldı. Öğretim Görevlisi Hasip Cana ve Öğretim Görevlisi Celalettin Doğan rehberliğindeki etkinlikte kamp yapmanın ve çadır kurmanın incelikleri anlatıldı, 7,5 kilometrelik parkur keşfedildi. Ayrıca akşam etkinlikleri çerçevesinde animasyon gösterileri yapılarak çeşitli oyunlar oynandı.