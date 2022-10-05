Aydın’ın Söke ilçesindeki Doğanbey Mahallesi tarihi taş evleri ve taş sokakları ile dört mevsim ağırladığı misafirlerini mest ediyor.

Aydın’ın Söke ilçesindeki Doğanbey Mahallesi tarihi taş evleri ve taş sokakları ile dört mevsim ağırladığı misafirlerini mest ediyor.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı içerisinde yer bulunan Doğanbey Mahallesi tarihi dokusu ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Söke merkeze 32 kilometre uzaklıkta bulunan Doğanbey Mahallesi’ne gelen ziyaretçiler her mevsiminde ayrı bir güzelliğe bürünen tarihi Rum köyünde unutulmaz anlar yaşıyor. 1850 yılında kurulan Doğanbey’e, 1924 yılındaki mübadele ile Rumların köyü terk etmesinden sonra, Selanik göçmenlerinin yerleştiği biliniyor. Ege Denizi manzarası, taş evleri ve taş sokakları ile dağın yamacında, yemyeşil bir doğanın kucağında misafirlerini ağırlıyor. Dört mevsim ziyaretçilerin uğrak yeri olan Doğanbey’de girişte Milli Park müzesi karşılıyor. Müze gezisinden sonra taş yolu takip eden vatandaşlar, köyün içine ulaşıyor. Aslına uygun restore edilmiş tarihi taş evler ile doğaya yenik düşmüş eski evler bir arada yer alıyor.

Tarihi Rum köyünde misafirler taş binalar arasında gezerek, çektikleri fotoğraflar ile anı ölümsüzleştiriyor. Fotoğraf sevenlerin ve fotoğraf sanatçıları için güzel manzaralar sunan bu şirin köy sonbahar mevsiminde ayrı güzellikler sunmaya devam ediyor. Doğanbey Mahallesi’ni ziyaret eden vatandaşlar, 7 kilometre ilerideki eski gümrük binalarının ve kuş gözlem evinin bulunduğu Karina’yı da ziyaret etmeden dönmüyorlar. Denize sıfır konumda bulunan Karina’da kuşlar ve ördeklerle sahili paylaşıp, deniz kenarındaki restoranlarda Ege Denizi’nin lezzetli balıklarının tadına bakmadan ayrılmak olmazsa olmazlardan sayılıyor.