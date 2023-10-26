Yeşilırmak Nehri boyunca yürüyüş ve bisiklet yolunun vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Yeşilırmak Nehri’ni bir gerdanlık gibi işliyoruz” dedi.

Çarşamba’da altyapısı tamamlanan alanlarda yapılan üstyapı çalışmaları beğeni topluyor. Çarşamba Belediyesi üstyapı çalışmaları ile birlikte asfalt yolu, ırmak boyunca uzanan bisiklet ve yürüyüş yolu, alana uygun şekilde özenle hazırlanan aydınlatmaları ve çevre düzenlemeleri ile Çarşamba’nın çehresini değiştiriyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Çarşamba Belediyesi iş birliği ile yapılan altyapı çalışmaları sayesinde sel ve su baskınlarının önüne geçilirken, üstyapı çalışmaları sayesinde vatandaşların aileleri, çocukları ile birlikte ziyaret edecekleri oyun parkları, yürüyüş alanları hizmete sunuluyor.

“Çok güzel bir alanı Çarşambamıza kavuşturduk”

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Batı yakadaki altyapı çalışmalarımızda belirli bir aşamaya geldik. Biten çalışmaları yeni üstyapılarla donatıyoruz. Donattığımız yeni üstyapılarda genellikle sıcak asfalt kullanıyoruz. Yaptığımız yerlerde yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla da ırmağın kenarını da gerdanlık gibi işlemiş oluyoruz. Yapılan yollardaki mazgal çalışmaları bir yandan devam ediyor. Mazgallarda atıldıktan sonra, yollarda biriken su oranları da azalmış olacak. Sonrasında da kaldırım çalışmalarını yapmayı planlıyoruz. Tabii bilindiği üzere geniş caddeler Büyükşehir Belediyemize, daha küçük olan sokaklar bize ait. Bu şekilde Büyükşehir Belediyemizle de koordineli çalışıyoruz. Hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir’e de çok teşekkür ediyorum. Biz de bu alanda yeni bir çocuk parkı ve insanlarımızın rahatça vakit geçirebilecekleri güzel bir mesire alanı oluşturmuş olduk. İnsanlarımız bu parkta gün boyu vakit geçiriyorlar, çocuklarını getiriyorlar, gece yarılarına kadar insanlarımızın çok güzel vakit geçirdiği, sahip çıktığı bir alanı Çarşambamıza kavuşturmuş olduk, buluşturmuş olduk” dedi.

Çarşamba’da kesintisiz yürüyüş yolları

Altyapının önemine vurgu yapan Başkan Doğan, “Ordu karayolundan Yeşilırmak Mahallesi’ne kadar olan hattın yürüyüş yolu ve bisiklet yolunu da bitirdik. Ordu karayolunun altındaki yürüyüş yolu ve bisiklet yolunu da yaptığımızda Yeşilırmak Mahallesi’nden TOKİ’ye kadar kesintisiz bir yürüyüş hattı alanını, köprü altlarında dahi aksamayacak şekilde Çarşamba’nın hizmetine sunmuş olacağız. İlçemizde altyapı çalışmalarımıza da bir yandan devam ediyoruz. Altyapı tabii ki çok önemli. Altyapı ile şu anda Yeşilırmak’a kanalizasyon akmasının önüne de geçiyoruz. Büyükşehir Belediyemizle beraber yeni yapmış olduğumuz arıtma da faaliyete geçti. İnşallah yakın zamanda oranın da resmi açılışı yapılacak. O da yapıldığında yeni yapılan kanalizasyon hatları Yeşilırmak’a dökülmeden arıtmaya gitmiş, arıtmada arıtılmış ve temiz su olarak Yeşilırmak’a akıtılmış hale gelecek. Dolayısıyla temiz, güzel kokan; insanlarının birbirlerine güzel baktığı, güzel yaşadığı bir şehir olma yolunda emin adımlarla yolumuza devam etmiş olacağız. Çarşambalı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Çarşamba Belediyesi tarafından 2019 yılından bugüne 2 milyon 449 bin 251 ton stabilize (kırma) malzeme ile mahallelerde 4 bin 91,60 km stabilize yol bakım yapıldı. Belediye ekipleri şehir içerisinde ihtiyaç duyulan noktalarda 147 bin 766 metrekare (24,64 km) parke uygulaması ve bakım onarımı çalışmaları gerçekleştirdi.

Çarşamba Belediyesince mahallelerde toplam 99,00 km (85.817 m3) beton kaplama yol çalışması, 39,60 km yol genişletme çalışmaları ve bakımı;149,17 km (902.531 m2) sathi kaplama asfalt yol çalışması ve 17 bin 76,40 ton BSK malzeme ile muhtelif alanlarda asfalt yama bakım ve onarımı yapıldı.