Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Temizlik işlerimiz yaza hazır. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde kullanılmak üzere araç filomuza yeni araçlar kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.

Çarşamba Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne yeni araçlar alındı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çalışmalarını aralıksız sürdürmek isteyen Çarşamba Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü envanterine 7 temizlik aracı eklendi.

Yaz ayarlarında da hijyeni sağlamak için sahada olduklarını belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Temizlik işlerimiz yaza hazır. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde kullanılmak üzere araç filomuza yeni araçlar kazandırmaya devam ediyoruz. Yaz ayarlarında da hijyeni sağlamak için sahadayız. Hemşehrilerimize daha iyi hizmet götürebilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.